Katasztrófák folyama Japánban

Japán földrajzi elhelyezkedése önmagában is okot ad arra, hogy a lakosság mindig készenlétben álljon elhagyni az otthonát. Az elmúlt héten pedig két esemény is megbolygatta a hétköznapi életet. Egy 7,5-ös erősségű földrengés majd egy súlyos erdőtűz késztette menekülésre az embereket.
Szirénák vijjogtak, és cunamiriadót hirdettek a hangszórókból Japán Ivate tartományában, Ofunato városában, ahol a legnagyobb hullámokat jósolták hétfőn a 7,5-ös erősségű földrengést követően. Az epicentrum az óceánban 10 kilométer mélységben volt. A kormány figyelmeztette a lakosságot Japán északkeleti partvidékén.