NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld

Katasztrófák folyama Japánban

Japán földrajzi elhelyezkedése önmagában is okot ad arra, hogy a lakosság mindig készenlétben álljon elhagyni az otthonát. Az elmúlt héten pedig két esemény is megbolygatta a hétköznapi életet. Egy 7,5-ös erősségű földrengés majd egy súlyos erdőtűz késztette menekülésre az embereket.

  • Radar
  • 2 órája
  • Forrás: Hír TV
Vágólapra másolva!

Szirénák vijjogtak, és cunamiriadót hirdettek a hangszórókból Japán Ivate tartományában, Ofunato városában, ahol a legnagyobb hullámokat jósolták hétfőn a 7,5-ös erősségű földrengést követően. Az epicentrum az óceánban 10 kilométer mélységben volt. A kormány figyelmeztette a lakosságot Japán északkeleti partvidékén.
 

 

