Szélesítenék a mozgósítást Ukrajnában: fiatalok és nők is érintettek lehetnek

Legkevesebb 16-a meghaltak és 90-en megsebesültek Ukrajnában, az éjszakai orosz rakéta- és dróntámadásokban. Az áldozatok között volt egy 12 éves kisfiú is. A német kancellár korábban közölte, hogy szigorúbb lesz az ukrán férfiak menedékkérelmeinek elbírálását.

Az ukrán katonahiány miatt drasztikusabb elképzelések is születnek az utánpótlás megoldására. A napokban felmerült a mozgósítás korhatárának leszállítása 18 évre. Az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője pedig azt szorgalmazza, hogy Ukrajna vegye át Izrael modelljét és sorozza be a nőket is.