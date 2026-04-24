Április 13-án kezdődött XIV leó pápa apostoli útja afrikába. Az esemény azért különleges, mert egyik pápa sem járt még Észak-afrikai országban.

Először Algériába, Kamerunba, Angolába látogatott, végül pedig megérkezett Egyenlítői-Guineába. Ez harmadik apostoli útja Olaszországon kívül pápasága kezdete óta. Miután 2025 végén Törökországban és Libanonban járt. Leó pápa az elejétől fogva fontosnak tartotta, hogy a szegények, az elesettek és a perifériában élők is figyelmet kapjanak.