Támadások kereszttüzében a Neumann Egyetem: megszólalt a kuratóriumi elnök

Miközben az elmúlt hónapokban milliárdos viták és súlyos vádak árnyékolták be a Neumann János Egyetem körüli ügyeket, az intézmény vezetése szerint a valódi történet mégis a fejlődésről, az ösztöndíjak és a jövő építéséről szól. De mi történt valójában a háttérben, arról dr. Boross Ildikó, a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt őszintén.

A Neumann János Egyetem története az elmúlt években egyszerre szólt fejlődésről, modernizációról és egy olyan pénzügyi viharról, amelynek közepén maga az intézmény próbálta megőrizni stabilitását. A legfontosabb üzenet azonban most is egyértelmű: az egyetem működik, fejlődik, és továbbra is a régió egyik legfontosabb tudásközpontja akar maradni.



Dr. Boross Ildikó, a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint amikor 2025 szeptemberében átvette a szervezet irányítását, egy lebénult szervezetet örökölt, amelyet politikai és sajtótámadások sora nehezített.



Kiemelte: a Neumann-modell lényege éppen az, hogy az intézmény gyorsabban tud reagálni a gazdaság és a régió igényeire. A KEKVA-rendszerben az állam biztosítja az alapfinanszírozást, az alapítvány pedig saját forrásból egészíti ki az egyetem működését, ösztöndíjakat, fejlesztéseket és hallgatói programokat finanszírozva.