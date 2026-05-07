NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKék hírek

Focistagyilkosság – Hatályon kívül helyezték Curtis testvére és vádlott-társai életfogytiglanját

Váratlan fordulat történt a Katzenbach-gyilkosság ügyében: a Fővárosi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte az elsőfokú bíróság döntését, amely korábban életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki a vádlottakra.

Vágólapra másolva!

A vádlottak között van a népszerű rapper, Curtis bátyja, Sz. Lajos is. A 2009-ben meggyilkolt egykori MTK-focista ügyében új eljárás kezdődik. Miközben a vádlottak hozzátartozói üdvözölték a döntést, a bírónő hangsúlyozta, hogy a hatályon kívül helyezés súlyos eljárásjogi hibák miatt történt, és korántsem jelent felmentést.

Továbbiak a témában