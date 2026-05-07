Kiszáradt kútba rejtette agyonvert élettársát a döbröközi férfi

A brutális bűncselekmény elkövetésével gyanúsított 57 éves férfi nem ismeretlen a hatóságok előtt; a helyiek szerint korábban saját apja meggyilkolásáért is ült már börtönben. A férfi beismerő vallomást tett, a Szekszárdi Járásbíróság pedig a szökés és az elrejtőzés veszélye miatt elrendelte egy hónapos letartóztatását. Az áldozatot napokig eltűntként keresték, mire a katasztrófavédelem speciális egységei a mésszel leöntött tetemre rábukkantak.