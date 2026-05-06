Andoki vírustörzs a Hondius fedélzetén: Megvan a diagnózis a tragikus halálesetek után

Az intézet beszámolója szerint a Johannesburgban elhunyt holland nő, mind a jelenleg a johannesburgi kórház intenzív osztályán lévő brit férfi szervezetében kimutatták a vírustörzset.

"Ez az egyetlen törzs, amelyről tudni, hogy lehetővé teszi az emberről emberre történő fertőzést, de az ilyen jellegű fertőzések még így is nagyon ritkák és csak szoros közelséggel lehet átadni"

- szögezték le az intézet részéről.

Az ország egészségügyi minisztériuma bejelentette, hogy folyik a kontaktkutatás, és mostanáig 62 személyt azonosítottak, beleértve az egészségügyi személyzetet is.

A szóban forgó emberek jelenleg is megfigyelés alatt állnak, azonban egyelőre senkit sem diagnosztizáltak a vírussal - tette hozzá a tárca.

Az óceánjáró március elején futott ki az argentínai Ushuaia kikötőjéből, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig a hét végén jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon járó hajó három utasa - egy holland házaspár és egy német állampolgár - meghalt.

A svájci egészségügyi minisztérium szerdán közölte, hogy egy - szintén az andoki vírustörzzsel - fertőzött utast már a zürichi egyetemi kórházban ápolnak, és a fertőzött férfi feleségét - aki egyelőre nem mutat tüneteket - elővigyázatosságból karanténba helyezték.

Hollandia szintén bejelentette, hogy megkezdte az előkészületeket három fertőzött - köztük egy holland állampolgár - hazaszállítására, ám részleteket egyelőre nem árult el.

A Hondius eredeti célja a Zöld-foki Köztársaság lett volna, amely azonban a fertőzés kitörése nyomán megtagadta a kikötési engedélyt. Szerdán a TVE spanyol hírtelevízió az ország egészségügyi minisztériumára hivatkozva azt közölte, a hajó a Kanári-szigeteken vagy Tenerifén köthet ki, Fernando Clavijo, a Kanári-szigetek elnöke azonban máris tiltakozott a terv ellen, és bejelentette, hogy az ügyben találkozót kért Pedro Sánchez kormányfőtől.