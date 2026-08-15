Kelet-Indonéziát 7,7-es erősségű földrengés rázta meg

Kelet-Indonéziában szombat kora reggel 7,7-es erősségű földrengésre riadtak fel a lakók. Miközben a mentőcsapatok sietve evakuálták a sérülteket és túlélőket, még több tucat utórengés rázta meg a partokat. Többemeletes ház is összeomlott az erős rengésben, miközben az emberek menekültek.

A mentőalakulatok eddig 33 halottat, legkevesebb 6 sérültet és két romok alatt rekedt embert azonosítottak. Tudósítók szerint a mentőcsapatok eddig nem tudták elérni a földrengés epicentrumához legközelebb eső régiót, mivel az odavezető útvonalakat földcsuszamlások zárták el. A földrengés után a hatóságok cunamiriadót is kiadtak.