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Magyar Péter meghívta Budapestre a francia elnököt

A hírt Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója kommentálta.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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