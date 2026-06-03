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Bármerre jár Magyar Péter, Ukrajna terítékre kerül
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Sulyok Tamást még külföldön is gyalázza a miniszterelnök
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Az NMHH engedélyezte és nyilvántartásba vette hazánk első LMBTQI-csatornáját
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Magyar Péterék feladták a vétót – Fegyverekre megy a magyar pénz?
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Afgán idénymunkásokat gyújtottak fel pakisztáni munkaadóik
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Napirenden Ukrajna EU-s csatlakozása Párizsban
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Politikai tisztogatás a külügyminisztériumban
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Óvodai karantén Hepatitis-A fertőzés miatt
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Száz éves lenne Marilyn Monroe
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Ilyen a helyzet a gabonapiacon
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Magyar Péter
Emmanuel Macron francia elnök
Budapest
Magyar Péter meghívta Budapestre a francia elnököt
A hírt Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója kommentálta.
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Forrás: HírTV
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