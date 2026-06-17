Megállíthatatlanul terjed az Ebola: egész térséget fenyeget a járvány

Egyre gyorsabban terjed az Ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A járvány már több száz halálos áldozatot követelt, miközben a hatóságok és a nemzetközi szervezetek minden eszközzel próbálják megakadályozni a vírus további terjedését.

Védőruhás egészségügyi dolgozók, elkülönítő központok és fokozódó készültség. A Kongói Demokratikus Köztársaság ismét az Ebola ellen harcol. A vírus ezúttal az ország keleti részén terjed, ahol a fertőzöttek többségét regisztrálták.

A nemzetközi szervezetek szerint a következő hetek döntő jelentőségűek lehetnek: most dőlhet el, sikerül-e megfékezni a járványt, vagy a fertőzés újabb térségekben is megjelenik. Eközben a szomszédos országokban is nő az aggodalom, a védekezés körül pedig egyre hevesebb viták bontakoznak ki.

A járvány terjedése miatt a térség több országa is fokozott készültségbe helyezkedett. Kenyában azonban nemcsak az Ebola, hanem a védekezés módja is vitákat váltott ki. Az amerikai támogatással épülő karanténközpont miatt egyre többen fogalmaznak meg kritikákat.