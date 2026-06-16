Meghalt egy hadköteles a toborzóban Kárpátalján

Dunda György kárpátaljai tudósító beszámolója szerint egy 29 éves kijevi férfi nemrégiben belehalt a toborzóirodában elszenvedett bántalmazásokba. A tragédia rávilágít az országot fojtogató mélyebb válságra is: a menekültek, a fronton harcolók és a mozgósítás elől rejtőzködők tömegei miatt a cégek háromnegyede képtelen feltölteni az álláshelyeket. Miközben a kieső férfi munkaerőt női buszvezetők képzésével és nyugdíjasok visszahívásával próbálják pótolni, a külföldi vendégmunkások megjelenése már komoly társadalmi ellenállást és etnikai villongásokat szül a háború súlytotta országban.