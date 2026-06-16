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Meghalt egy hadköteles a toborzóban Kárpátalján

Újabb halálos kimenetelű kényszersorozási botrány borzolja a kedélyeket Kárpátalján, miközben Ukrajna-szerte drasztikus munkaerőhiánnyal és súlyos gazdasági feszültségekkel küzdenek a munkaadók.

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Dunda György kárpátaljai tudósító beszámolója szerint egy 29 éves kijevi férfi nemrégiben belehalt a toborzóirodában elszenvedett bántalmazásokba. A tragédia rávilágít az országot fojtogató mélyebb válságra is: a menekültek, a fronton harcolók és a mozgósítás elől rejtőzködők tömegei miatt a cégek háromnegyede képtelen feltölteni az álláshelyeket. Miközben a kieső férfi munkaerőt női buszvezetők képzésével és nyugdíjasok visszahívásával próbálják pótolni, a külföldi vendégmunkások megjelenése már komoly társadalmi ellenállást és etnikai villongásokat szül a háború súlytotta országban.

 

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