Meloni tovább erősítené a határvédelmet

Újabb sürgősségi migrációs rendelet bevezetésére készül az olasz kormány. Róma rendkívüli rendelettel szigorítaná a migrációs szabályozást, még az Európai Unió június 12-én életbe lépő Új Migrációs Paktuma előtt. A tervezet három fő pillérre épül: a tengeri blokád lehetőségére, a határok szigorúbb ellenőrzésére és a kitoloncolások felgyorsítására.

A sietség nem véletlen, ugyanis június 12-én lép életbe az Európai Unió új Migrációs és Menekültügyi Paktuma, amely tartalmazza a biztonságos harmadik országok hivatalos listáját is. A paktum komoly politikai siker Róma számára, hiszen a diplomáciai háttérmunkát az elmúlt hónapokban éppen az olasz kormány irányította. Az új olasz dekrétum azonban nem áll meg az uniós szintnél: a kormány azt tervezi, hogy a Brüsszel által meghatározott jegyzéket saját hatáskörben tovább bővíti.

Giorgia Meloni szerint országa bebizonyította, hogy a határok megvédhetők, az illegális migrációs hullám megfékezhető, a menedékjogra nem jogosultak kitoloncolása pedig haladéktalanul végrehajtható.