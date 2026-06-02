Az olasz kormány bejelentési kötelezettséget vezet be egy ebola-gyanús eset miatt

Óriási pánikot keltett hétfőn a szardíniai Cagliariban az a férfi, aki Kongóból tért vissza, és ebola-gyanús tüneteket produkált. Azonnal lezártak egy teljes utcát és a tetőtől-talpig beöltözött kórházi szakemberek karanténba szállították. Később kiderült, hogy mégsem ebolavírussal fertőzött, a szakértők szerint Európában egyelőre nincs ok komoly aggodalomra.

Giorgia Meloni közben azt javasolta az Európai Bizottság vezetésének, hogy a határigazgatás témáját vegyék fel az Európai Tanács következő ülésének napirendjére. Az ülés előkészítéseként az olasz kormány kérte, hogy az ebola-kérdésről az egészségügyi miniszteri videokonferencián is tárgyaljanak.

Olaszország szakértői csapatot küldött a fertőzésekre szakosodott római Spallanzani kórházból Kinshasába, a Kongói Demokratikus Köztársaságba, hogy technikai segítséget nyújtson, orvosi felszereléseket és gyógyszereket szállítson, valamint megerősítse a járványügyi felügyeletet.