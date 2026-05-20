Újabb ebolajárvány Afrikában – Nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a WHO a gyógyíthatatlan törzs miatt

Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO), miután a Kongói Demokratikus Köztársaságban felütötte a fejét a ritka és rendkívül veszélyes Bundibugyo-ebolavírus. A 2026. április 24-én beazonosított első halálos áldozat óta a fertőzés gyorsan terjed a térségben. A helyzetet súlyosbítja, hogy a Kongóban és Ugandában is riadalmat keltő vírusfajta ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy gyógyszer, a gyenge egészségügyi megfigyelőrendszer és a lakossági szkepticizmus pedig egy újabb afrikai világjárvány kirobbanásával fenyeget.