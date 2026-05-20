Újabb ebolajárvány Afrikában – Nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a WHO a gyógyíthatatlan törzs miatt

Emelkedik a halálos áldozatok száma Afrikában az ebolajárvány miatt. Csaknem 100 halálos áldozat és több száz megbetegedés köthető egy olyan vírustörzshöz, amely ellen nem áll rendelkezésre vakcina vagy célzott gyógyszer.
Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO), miután a Kongói Demokratikus Köztársaságban felütötte a fejét a ritka és rendkívül veszélyes Bundibugyo-ebolavírus. A 2026. április 24-én beazonosított első halálos áldozat óta a fertőzés gyorsan terjed a térségben. A helyzetet súlyosbítja, hogy a Kongóban és Ugandában is riadalmat keltő vírusfajta ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy gyógyszer, a gyenge egészségügyi megfigyelőrendszer és a lakossági szkepticizmus pedig egy újabb afrikai világjárvány kirobbanásával fenyeget.