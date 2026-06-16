Olaszország vörös zónák kijelölésével korlátozza a bevándorló bűnbandák terjedését

Ismét rendkívüli biztonsági övezeteket, úgynevezett vörös zónákat jelölnek ki Olaszországban a nyári turistaszezon idejére. A szigorú hatósági intézkedés célja a főként másodgenerációs bevándorló fiatalokból álló erőszakos bűnbandák távoltartása a kiemelt övezetekből. A helyzet kezd hasonlítani egy rosszul nevelt, engedetlen gyerek esetéhez, akit már a szomszédok sem bírnak elviselni. A legnagyobb olasz kormánypárt elszánt, és semmiképp sem szeretné a káoszba süllyedő francia modellt viszontlátni.