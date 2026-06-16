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Olaszország vörös zónák kijelölésével korlátozza a bevándorló bűnbandák terjedését

Olaszország radikális biztonsági lépéssel, különleges vörös zónák kijelölésével védi a turistákat a migránshátterű bűnbandák egyre növekvő erőszakától.

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Ismét rendkívüli biztonsági övezeteket, úgynevezett vörös zónákat jelölnek ki Olaszországban a nyári turistaszezon idejére. A szigorú hatósági intézkedés célja a főként másodgenerációs bevándorló fiatalokból álló erőszakos bűnbandák távoltartása a kiemelt övezetekből. A helyzet kezd hasonlítani egy rosszul nevelt, engedetlen gyerek esetéhez, akit már a szomszédok sem bírnak elviselni. A legnagyobb olasz kormánypárt elszánt, és semmiképp sem szeretné a káoszba süllyedő francia modellt viszontlátni.

 

 

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