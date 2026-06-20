Orbán Viktor szerint Magyarország, amely jól harcolt eddig a magyar emberek érdekében, most több ügyben is kitűzte a fehér zászlót

Orbán Viktor: "Nagy bajok történtek Brüsszelben. Magyarország, amely jól harcolt eddig a magyar emberek érdekében jól harcoltunk most több ügyben is kitűzte a fehér zászlót, megadtuk magunkat, illetve akik ott voltak megadták magukat, ez nagy baj, megadtuk magunkat magunkat migrációs ügyben, meg kellet volna mondani, hogy a migrációs paktumot nem fogjuk végrehajtani, ha a fene fenét eszik akkor sem. Kitűzte a kormány a fehér zászlót a semlegesség ügyében. Föladtuk a semlegességet az ukrán-orosz háborúban és beálltunk a háborúpárti ukrán támogató országok közé, ez nagyon nagy baj és végül le mondtunk pénzről is. Az unió tartozik nekünk nagyon komoly pénzekkel, nem csak azzal, amit még nem fizetett ki, hanem van ott 2 milliárd euró, amit nem akarnak odaadni határidő elmulasztásával hivatkozva ide kell adni és vissza kell adniuk azt a büntetést is, amit naponta 1 millió euró formájában fizettünk ki azért mert nem engedtük be a migránsokat, pontosan nem is kifizettük, hanem levonták tőlünk, azzal tartoznak nekünk. Az uniónak rendeznie kell a tározását Magyarország felé, addig nem szabad beleegyezni a következő hét éves költségvetésbe, amíg minden fillérünket vissza nem kapjuk."