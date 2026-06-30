Egy hónap alatt több mint 15 ezer munkahely szűnt meg a német fémipari és elektrotechnikai szektorban - közölte a Gesamtmetall ügyvezető igazgatója. Oliver Zander rendkívül súlyosnak nevezte a helyzetet, értékelése szerint az ágazatban akár 150 ezer munkahely is megszűnhet 2026-ban. Az ágazat két éve recesszióban van, 2018 óta már 270 ezer munkavállaló vesztette el az állását. A szakszervezetek szerint az energiaárak, a vállalati adók, és a társadalombiztosítási járulékok is rendkívül magasak, valamint az energiaárak növekedése is megnehezítik a helyzetüket. A gazdasági szakértők egyre szkeptikusabbak, és már most alacsonyabb növekedést várnak 2027-ben.

A Volkswagen a sajtóértesülések szerint a korábban tervezettnél kétszer több, mintegy 100 ezer munkahely megszüntetésére készül, de a leépítések nemcsak az autóipart érintik: a gépiparban, a vegyiparban és más feldolgozóipari ágazatokban is folyamatosan csökken a foglalkoztatás, különösen a kisebb vállalkozások körében. A német kormányzat azonban továbbra sem képes kezelni a válságot.

Az Oroszországból származó olcsó energia biztosította a német ipar sikerét - erről már az AfD társelnöke beszélt. Alice Weidel szerint vissza kéne térni az orosz kőolaj és földgáz importjához. A politkus emlékeztetett, hogy Németország mára jelentősen függ az Egyesült Államoktól, amely sokkal magasabb biztosítja az energiát Berlin számára.