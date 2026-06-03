Putyin rendezvénye előtt érte támadás Szentpétervárt

Főbb témák:



Ukrán drónok támadták meg Szentpétervár energetikai és katonai létesítményeit

Miközben ma megnyílik a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórum Oroszországban, ukrán drónok támadták meg a város energetikai és katonai létesítményeit. A város kormányzója, Aleksandr Beglov arról számolt be, hogy „több” infrastruktúra is megrongálódott, de a támadásban senki sem halt meg. Az ukrán tisztviselők szerint a támadás célja az volt, hogy megzavarja a háromnapos fórumot, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök is részt vesz. Volodimir Zelenszkij hivatalos Telegram-csatornáján szerdán reggel „jó eredményekről” számolt be: „Az éjszaka folyamán fontos célpontokat értek el orosz területen. ” Megemlítette a szentpétervári olajterminált, egy „az orosz olajiparhoz tartozó létesítményt, amely a háborút táplálja”, és amely a támadás következtében tűzbe borult. Az ukrán elnök emellett „tisztán katonai célpontokról” is beszélt a kronstadti orosz támaszponton, valamint egy „az orosz fegyvergyártásban részt vevő” vállalatról, amely a Tambov régióban található.



Gerhard Schröder, akit Vlagyimir Putyin orosz elnök javasolt az unió tárgyalópartnerként, jelenleg Moszkvában tartózkodik



Az Axios szerint hétfőn telefonon osztotta ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök