Az amerikai hadsereg sorozatban kilencedik éjszaka csapott le Iránra

Egymást követő 9. napon indított légicsapást az amerikai hadsereg Iránban. A Központi Parancsnokság közölte, hogy katonai parancsnoki központokat, légvédelmi és parti megfigyelőállásokat, valamint rakéta- és drónindító állásokat vettek célba. Az amerikai külügyminiszter elmondta, hogy a Hormuzi-szorosnak mindenképp nyitva kell maradnia. Marco Rubio szerint továbbra is belső megosztottság jellemzi a síita államot, de Washington kész tárgyalni egy arra nyitott iráni vezetéssel.

Az Iráni Forradalmi Gárda válaszul célba vette a Jordániában állomásozó amerikai katonai repülőket. Emellett két olajszállító tartályhajót is megtámadtak a Hormuzi-szorosban. A teheráni vezetés leszögezte: nem hagyják, hogy a kulcsfontosságú átjárót az ország biztonságának veszélyeztetésére használja fel Washington. Hétfőn kora délután az iráni elnök kijelentette, hogy teljes körű háborúban állnak az Egyesült Államokkal.