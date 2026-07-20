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Az amerikai hadsereg sorozatban kilencedik éjszaka csapott le Iránra

Az amerikai hadsereg többek között a perzsa állam parti megfigyelő- és légvédelmi létesítményeit, valamint a kommunikációs hálózatokat támadta. Válaszul az iráni Forradalmi Gárda ballisztikus rakétákat lőtt ki a Jordániában állomásozó amerikai katonai repülőgépekre. Az iráni elnök bejelentette, hogy mostantól teljes körű háborúban állnak az Amerikai Egyesült Államokkal.

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Egymást követő 9. napon indított légicsapást az amerikai hadsereg Iránban. A Központi Parancsnokság közölte, hogy katonai parancsnoki központokat, légvédelmi és parti megfigyelőállásokat, valamint rakéta- és drónindító állásokat vettek célba. Az amerikai külügyminiszter elmondta, hogy a Hormuzi-szorosnak mindenképp nyitva kell maradnia. Marco Rubio szerint továbbra is belső megosztottság jellemzi a síita államot, de Washington kész tárgyalni egy arra nyitott iráni vezetéssel. 

Az Iráni Forradalmi Gárda válaszul célba vette a Jordániában állomásozó amerikai katonai repülőket. Emellett két olajszállító tartályhajót is megtámadtak a Hormuzi-szorosban. A teheráni vezetés leszögezte: nem hagyják, hogy a kulcsfontosságú átjárót az ország biztonságának veszélyeztetésére használja fel Washington. Hétfőn kora délután az iráni elnök kijelentette, hogy teljes körű háborúban állnak az Egyesült Államokkal. 

 

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