A kölcsönös tisztelettől a „félbolondozásig” – elszabadultak az indulatok a Házban

A nemzeti egységről, a kölcsönös tisztelet tételéről és az önmérséklet fontosságáról beszélt napirend előtti felszólalásában Magyar Péter a parlament hétfői ülésén, az ellenzéki reakciók után azonban éles stílusváltás következett. A miniszterelnök az ellenzék – a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk – politikusainak válaszolva már karcos hangnemre váltott: az ellenzéki felszólalásokat hétről hétre ismételt „bullshitnek” nevezte, kiabálva kérte számon a jogállamisági kritikákat, a Fidesz frakcióvezető-helyettesét gúnyolva a HírTV nézettségén élcelődött, Pócs János fideszes képviselőt pedig egy villogó szemüveg viselése miatt „félbolondnak” nevezte az ülésteremben.