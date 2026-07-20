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Andy Burnham váltja Keir Starmert a miniszterelnöki poszton

Az Egyesült Királyságban mától új miniszterelnök irányítja a kormány működését. III. Károly király hétfőn formálisan is felkérte Andy Burnhamet a kormányalakításra, ezzel Manchester volt polgármestere lett Nagy-Britannia új miniszterelnöke.

  • Híradó
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Euan Cherry
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4 év, 5 miniszterelnök: ez az utóbbi időszak brit statisztikája, ami jól jelzi a lakosság elégedetlenségét. A 2024-es választásokon már a többszöri kormányfőváltás sem tudta megmenteni az addig kormányzó Konzervatív pártot, és a Munkáspárt – akkor még Keir Starmer vezetésével – elsöprő győzelemmel vette át az ország irányítását. Az azóta eltelt 2 év alatt azonban Starmer minden idők legnépszerűtlenebb miniszterelnökévé vált, és a munkáspárti képviselők bizalmát is elvesztette. Végül ez kényszerítette ki Starmer lemondását.

Londoni tudósítónk, Heckenast László számolt be a részletekről.

 

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