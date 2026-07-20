Andy Burnham váltja Keir Starmert a miniszterelnöki poszton

4 év, 5 miniszterelnök: ez az utóbbi időszak brit statisztikája, ami jól jelzi a lakosság elégedetlenségét. A 2024-es választásokon már a többszöri kormányfőváltás sem tudta megmenteni az addig kormányzó Konzervatív pártot, és a Munkáspárt – akkor még Keir Starmer vezetésével – elsöprő győzelemmel vette át az ország irányítását. Az azóta eltelt 2 év alatt azonban Starmer minden idők legnépszerűtlenebb miniszterelnökévé vált, és a munkáspárti képviselők bizalmát is elvesztette. Végül ez kényszerítette ki Starmer lemondását.

Londoni tudósítónk, Heckenast László számolt be a részletekről.