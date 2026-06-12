"A Giorgia Meloni vezette jobboldali olasz kormánykoalíció ugyan alapvetően kedvezően fogadta az Európai Unió új migrációs paktumát, de azt egyáltalán nem tartja elegendőnek. Róma szerint Brüsszel migrációs politikájában jelentős előrelépések történtek, amelyeket az olasz kormány saját eredményeként is értékel. Ide tartozik a külső határok megerősített védelme, valamint a harmadik országokban létrehozható kitoloncolási központok terve, amelyek célja, hogy az illegális migránsok ne is jussanak be az Unió területére. Meloni ugyanakkor pragmatikus fenntartásokat is megfogalmazott. Többször hangsúlyozta, hogy az új paktum önmagában nem jelent teljes megoldást a válságra. Álláspontja szerint a problémákat a kiindulási országokban kell kezelni, nem pedig az Európai Unió határain belül. Ennek megfelelően az olasz kormány folyamatosan szigorítja a migrációs szabályozást, például a biztonságos országok listájának bővítésével, hogy gyorsabbá tegye a kitoloncolási eljárásokat. Az Olaszországban egyre népszerűbb Remigrációs mozgalmak ezzel szemben teljesen alkalmatlannak tartják az Unió új migrációs és menekültügyi paktumát, ezért a hétvégére országos demonstrációt szerveznek. Szerintük a paktum nem gátolja meg az illegális migrációt, hanem éppen intézményesíti azt. Úgy vélik, hogy a kvóták és a migránsok elosztása helyett a határok teljes lezárására és a bevándorlók tömeges visszaküldésére lenne szükség. Az olasz baloldal ezzel szemben az európai értékek elárulásaként értelmezi a megállapodást, amely szerintük gyengíti a bevándorlók jogait és kriminalizálja őket."