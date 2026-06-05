Salvini Brüsszelnek üzent a határellenőrzések ügyében

Kilenc tagállamot szólított fel az Európai Unió arra, hogy szüntessék be az ideiglenes határellenőrzést, és állítsák vissza a szabad átjárást. Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes szerint Olaszország dönti el, hogyan, mikor és kit ellenőriz a határain az olaszok védelme érdekében, nem pedig Brüsszel. A kormányfő, Giorgia Meloni pártja egyeztetne az unió vezetésével.

A brüsszeli felszólítás Olaszország mellett Ausztriát, Dániát, Franciaországot, Németországot, Hollandiát, Norvégiát, Szlovéniát és Svédországot érinti. Ezekben az országokban is ellenőrzik a határok egy részét az illegális bevándorlók miatt. Ők egyelőre nem reagáltak az unió utasítására.