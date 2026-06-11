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Tovább fokozódik a káosz Belfastban: már házakat is felgyújtanak a tüntetők

A brit kormányt cselekvésre kényszeríti a belfasti késelés.

  • Hírek
  • 42 perce
  • Forrás: HírTV
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Már házakat is gyújtogatnak a tüntetők Belfastban. Az északír fővárosban azután vonultak az utcára, hogy egy szomáliai migráns késsel támadt egy férfira, akinek le akarta vágni a fejét. A fekete ruhás tüntetők autókat és buszokat borítottak lángba, a bevándorlók házainak ablakait pedig kövekkel zúzták be.

A brit kormányt cselekvésre kényszeríti a belfasti késelés. Egy brit kormányzati forrás szerint az Egyesült Királyság belügyminisztériuma az incidens nyomán fokozni fogja a bevándorlás ellenőrzését Észak-Írországban, és komolyabb erőfeszítéseket tesz az illegális bevándorlók őrizetbe vétele, letartóztatása és kiutasítása érdekében.

 

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