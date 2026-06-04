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Ukrajnában nyilvántartást hoznának létre a katonakerülőkről
A legfrissebb hírekről, információkról Dunda György, a Hír TV kárpátaljai tudósítója számolt be.
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2 órája
Forrás: HírTV
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