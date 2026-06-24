Vészjelzés Londonból: a bevándorlók számáról sincs pontos képük

A fokozódó bandabűnözés elleni küzdelem részeként Svédország a jövőben csökkentené a büntetőjogi felelősségre vonás korhatárát; A Lordok Háza Igazságügyi és Belügyi Bizottsága friss jelentésében elismerte: nem tudják, mely bevándorlók vannak jelen az Egyesült Királyságban, és hányan vannak.

Főbb témák:

- szabadon engedné a mesterséges intelligenciát az argentin elnök



- a brit kormányzat új digitális rendszerrel figyelheti meg a saját állampolgárait



- a mesterséges intelligencia alkalmazása a háborúban egy visszafordíthatatlan folyamat