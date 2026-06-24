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Vészjelzés Londonból: a bevándorlók számáról sincs pontos képük

Dócza Edith, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője, Csizmadia Tamás jogász, elemző és Mihálovics Zoltán, a Makronóm Intézet elemzője voltak a vendégeink.

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A fokozódó bandabűnözés elleni küzdelem részeként Svédország a jövőben csökkentené a büntetőjogi felelősségre vonás korhatárát; A Lordok Háza Igazságügyi és Belügyi Bizottsága friss jelentésében elismerte: nem tudják, mely bevándorlók vannak jelen az Egyesült Királyságban, és hányan vannak.

Főbb témák: 

- szabadon engedné a mesterséges intelligenciát az argentin elnök

- a brit kormányzat új digitális rendszerrel figyelheti meg a saját állampolgárait

- a mesterséges intelligencia alkalmazása a háborúban egy visszafordíthatatlan folyamat

 

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