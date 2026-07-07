Charlie Kirk gyilkosára halálbüntetést kér az ügyészség

Figyelem, a nyugalom megzavarására alkalmas képsorok következnek!

A halálos lövés 2025. szeptember 10-én dördült el, amely végzett Charlie Kirkkel. A befolyásos jobboldali véleményvezér meggyilkolásával a 23 éves Tyler Robinsont gyanúsítják. Egy Utah állambeli nyomozó hétfőn a bíróság előtt azonosította Tyler Robinsont, akiről videóbizonyítékok tanúsítják, hogy négyszer is megfordult azon a campuson, ahol a merényletet elkövette. Az egyetem korábbi rendőre pedig arról számolt be, hogy azon az épülettetőn, ahonnan a halálos lövést leadták, mesterlövész-állásra emlékeztető nyomokat talált.

Az egyhetes meghallgatás során az állami ügyészek bizonyítékokat mutatnak be annak alátámasztására, hogy minden kétséget kizáróan a 23 éves Robinson az elkövetője az egész Amerikát megrázó merényletnek. Charlie Kirk özvegye, Erika Kirk és más családtagok is részt vett a meghallgatáson. Látható volt, ahogy elhagyják a tárgyalótermet, mielőtt az ügyészek bemutatták volna a lövöldözésről készült videókat, amiket járókelők, valamint a térfigyelő kamerák rögzítettek. Ez volt az első alkalom, hogy Erika Kirk egy légtérben tartózkodott férje feltételezett gyilkosával.

A heti meghallgatások végén, amennyiben a bíró elegendőnek találja a bizonyítékokat, akkor a 23 éves gyanúsított ellen hivatalosan is vádat emelnek, az ügy pedig a tárgyalási szakaszba lép. A vádhatóság már közölte, hogy halálbüntetést fog kérni Tyler Robinsonra.