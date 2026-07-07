Történelmi viták miatt diplomáciai válság alakult ki Kijev és Varsó között

A tartalomból:
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte, hogy „válságkezelő csomagot” javasolt Lengyelországnak a varsói találkozó után, amelyen lengyel kollégájával, Radosław Sikorskival tárgyalt.
Az adás vendégei Stier Gábor, a Moszkvatér főszerkesztője és Vukics Ferenc katonai szakértő voltak, a műsort Yann Caspar vezette.
A tartalomból:
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte, hogy „válságkezelő csomagot” javasolt Lengyelországnak a varsói találkozó után, amelyen lengyel kollégájával, Radosław Sikorskival tárgyalt.