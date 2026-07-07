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Történelmi viták miatt diplomáciai válság alakult ki Kijev és Varsó között

Az adás vendégei Stier Gábor, a Moszkvatér főszerkesztője és Vukics Ferenc katonai szakértő voltak, a műsort Yann Caspar vezette.

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A tartalomból:

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte, hogy „válságkezelő csomagot” javasolt Lengyelországnak a varsói találkozó után, amelyen lengyel kollégájával, Radosław Sikorskival tárgyalt. 

 

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