A felvétel, ami miatt Pikó András támadja a közmédia új vezetőjét

Pikó András egy, a Facebookon közzétett bejegyzésben felidézte: Bodacz Balázs még 2013-ban a HírTV riportereként mások között az ő, akkor egyébként még kiskorú lányáról is lejárató anyagot készített. Pikó állítása szerint a lánya sok akcióban és tiltakozásban részt vett, amelyek a Fidesz-kormány ellen irányultak, ezek során volt, hogy rendőrök vitték el, de igazi sérelmet nem ez okozott neki. A polgármester azt hangoztatta, hogy valódi sérelmet az okozta, hogy Bodacz megpróbálta lejáratni a Hallgatói Hálózat diákjait, köztük a lányát is. A posztban Pikó azt is mondta, hogy a riport már nem elérhető nyilvános felületen.

Bodacz Balázs egyébként azóta elnézést kért Pikótól és lányától is.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban megírta, a 24.hu értesülései szerint Bodacz mellett az új közmédiába tart Kerényi György, akinek a kezébe kerül a közrádió irányítása. A Magyar Narancs egykori újságírójának, Kerényi Györgynek nem idegen a közmédiás közeg, 2006 és 2010 között ugyanis a Kossuth rádió főszerkesztője volt, később a Tilos Rádiónál, majd a Rádió C-nél volt alapító és vezető, legutóbb pedig a Szabad Európánál dolgozott. 2017-ben pedig Botka László felkérésére az MSZP kommunikációs igazgatójaként tevékenykedett. Az online részleg vezetésére pedig Mészáros Zsófiát, az Index egykori főszerkesztőjét, a 444.hu korábbi vezető szerkesztőjét kérték fel.

Kép forrása: Magyar Nemzet (Fotó: Baranyai Attila)