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Kiállt Semjén Zsolt mellett Juhász Hajnalka

Hangsúlyozta: Zsolti bácsi nincs és nem is volt.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Frissítve: 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Bocsánatot kért a gyermekvédelmi rendszer áldozataitól, és kiállt Semjén Zsolt mellett Juhász Hajnalka. A KDNP országgyűlési képviselője azt mondta: a gyermekvédelemnél nincs fontosabb ügy, amiben nincs helye politikai vitának, sem megalkuvásnak, ez a nemzet lelkiismeretének ügye. 

Az ellenzéki politikus kötelességének nevezte, hogy a gyermekek védelme mellett kiálljon egy ártatlanul megrágalmazott ember, Semjén Zsolt, egy apa és férj mellett is. 

Hangsúlyozta: Zsolti bácsi nincs és nem is volt, a Semjén Zsoltot ért támadás a katolikus egyház és a nemzetpolitika elleni támadás is volt.

 

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