Bocsánatot kért a gyermekvédelmi rendszer áldozataitól, és kiállt Semjén Zsolt mellett Juhász Hajnalka. A KDNP országgyűlési képviselője azt mondta: a gyermekvédelemnél nincs fontosabb ügy, amiben nincs helye politikai vitának, sem megalkuvásnak, ez a nemzet lelkiismeretének ügye.

Az ellenzéki politikus kötelességének nevezte, hogy a gyermekek védelme mellett kiálljon egy ártatlanul megrágalmazott ember, Semjén Zsolt, egy apa és férj mellett is.

Hangsúlyozta: Zsolti bácsi nincs és nem is volt, a Semjén Zsoltot ért támadás a katolikus egyház és a nemzetpolitika elleni támadás is volt.