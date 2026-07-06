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Tüntetés az önkény ellen

Egyre gyakrabban kell felidézzük a 1990 előtti bűnös rendszer trükkjeit, mert ahogy akkor, úgy most is sokan képesek elhinni, hogy létezik jó meg rossz önkény egyszerre.

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Vendégek:
Szarvas Szilveszter, a Megafon és a Patrióta véleményvezére
Halász Gábor, Kiskutas polgármestere
Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője

Műsorvezető: M. Kovács Róbert

 

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