Tüntetés az önkény ellen

Maffiamódszerek: lopott gyerek, saját magát sem ismerő aktivista és fenyegetező tiszás szervező – tovább gyűrűzik a Tisza Párt pedofilbotránya

A minőségi oktatás jegyében: Magyar Péter bosszúja miatt 8000 diákot és több száz oktatót tesz utcára Ruff Bálint a hónap végén

Egyenlők és egyenlőbbek: bejelentette, hogy a kormányzati szerveknél nyáron senki sem pihenhet, majd szabadságra megy Magyar Péter

Vendégek:

Szarvas Szilveszter, a Megafon és a Patrióta véleményvezére

Halász Gábor, Kiskutas polgármestere

Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője

Műsorvezető: M. Kovács Róbert