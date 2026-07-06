Tüntetés az önkény ellen

Maffiamódszerek: lopott gyerek, saját magát sem ismerő aktivista és fenyegetező tiszás szervező – tovább gyűrűzik a Tisza Párt pedofilbotránya
A minőségi oktatás jegyében: Magyar Péter bosszúja miatt 8000 diákot és több száz oktatót tesz utcára Ruff Bálint a hónap végén
Egyenlők és egyenlőbbek: bejelentette, hogy a kormányzati szerveknél nyáron senki sem pihenhet, majd szabadságra megy Magyar Péter
Vendégek:
Szarvas Szilveszter, a Megafon és a Patrióta véleményvezére
Halász Gábor, Kiskutas polgármestere
Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője
Műsorvezető: M. Kovács Róbert