Trump szerint az ukrajnai béke közelebb van, mint gondolnánk

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Volodimir Zelenszkij kedd reggel visszatért azokra a kijelentéseire, amelyeket előző nap a brit The Financial Times napilapban tett.

Brit vadászgépeket riasztottak, hogy elfogjanak egy orosz repülőgépet, miután az „indokolatlanul közel” került Nagy-Britannia zászlóshajójához az Északi-sarkkörön.

A brit kormány bejelentette, hogy szankciókat vezetett be hét személy és két orosz kutatóintézet ellen, akiket azzal vádolnak, hogy olyan vegyi fegyvereket fejlesztettek ki, amelyeket 2024-ben a orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij, valamint 2018-ban egy brit állampolgár megmérgezésére használtak.

Személyesen tárgyal a NATO-csúcstalálkozó keretében Donald Trump és Volodimir Zelenszkij - közölte a Reuterssel egy magas rangú amerikai tisztviselő.

A NATO-tagállamok kedden és szerdán csúcstalálkozót tartanak Ankarában, Törökországban, egy fő célkitűzéssel: megakadályozni, hogy a találkozó Donald Trump támadásai miatt kisiklik – írja a svájci RTS média.