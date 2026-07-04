A honvédelmi vezetők szolgálati autóval és sofőrrel furikázhatnak

Jelentősen kibővítik a honvédségi szolgálati gépjárművek magáncélú használatát

Erre hívta fel a figyelmet a Polkorrekt elnevezésű Facebook oldal. A Magyar Közlönyben olvasható legfrissebb módosítás szerint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója a szolgálati személygépkocsit hivatalos és magáncélú utazásra egyaránt, korlátozás nélkül használhatja, gépjárművezető biztosításával.

A Ruszin-Szendi Romulusz által elrendelt módosítás ezzel megszünteti a korábbi kilométer-korlátozásokat az említett vezetőknél. A rendelkezés emellett a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei és a vezérkar törzsigazgatója számára havi 5000 km-es térítésmentes magánhasználatot biztosít sofőrrel, míg a HM Védelemgazdasági Hivatal főigazgatója havi 3000 km erejéig használhatja a szolgálati gépkocsit magáncélra, szintén gépjárművezetővel. Hivatalos célú használat esetükben továbbra is korlátlan. A Polkorrekt nevű portál arra is kitért, hogy amíg a magyar családoknak össze kell húzniuk a nadrágszíjat, a polgármesterek költségtérítését eltörölte, illetményüket pedig befagyasztja a kormány, addig a honvédség csúcsvezetői új szintre emelik a kényelmet.

Ruszin-Szendi Romulusz ragaszkodik a luxushoz

Még tavaly februárban a Ripost hozta nyilvánosságra azokat a fotókat, amelyeken 928 milliós villáját mutatják be. A jelenlegi honvédelmi miniszter ezt még a korábbi Orbán-kormány alatt, vezérkari főnökként építtette magának. Moziterem, szivarszoba, pezsgőfürdő, szauna, két grillterasz és 31 millió forint értékű egzotikus növények – ez csak néhány azok közül a dolgok közül, amikkel felszerelték Ruszin-Szendi Romulusz luxusvilláját.

De nem ez az egyetlen botrányos ügy, ami Ruszin-Szendi Romulusz nevéhez köthető. Szintén a Ripost számolt be arról, hogy a volt vezérkari főnök több alkalommal is szolgálati helikopterrel látogatta meg feleségét. Sőt, az is kiderült, hogy hasi zsírleszívást és tokaplasztikát végeztetett magán a társadalombiztosítás terhére. Magyar Péter miniszterének korábbi luxusigényei több mint 1 milliárd forintjába kerültek az adófizetőknek.