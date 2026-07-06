Bocsánatot kellene kérni?

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Magyar Péter továbbra sem tűri az ellentmondást, komoly támadások érik azt, aki kritizálni meri a Tisza-kormányt. Ez már az ország egységbe kovácsolása lenne?

Soha, senki ilyen módon az alkotmányozó többséggel nem élt vissza.

- jelentette ki Gulyás Gergely, mielőtt bejelentette a csütörtöki Stop Önkény! tüntetést. Ezt követően beindult a parlamenti vita is, Magyar Péter nélkül szokatlanul csendesen. Témát azért adtak így is bőven a miniszterek és képviselők.

Vendégek:

Dornfeld László politikai elemző

Filep Dávid, a Nemzeti Kommunikációs Hálózat ügyvezetője

Szanyi Tibor, az ISZOMM elnöke

Lánczi Richárd, a Magyar Hang újságírója

Műsorvezető: Futó Boglárka