Bocsánatot kellene kérni?

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Magyar Péter továbbra sem tűri az ellentmondást, komoly támadások érik azt, aki kritizálni meri a Tisza-kormányt. Ez már az ország egységbe kovácsolása lenne?
Soha, senki ilyen módon az alkotmányozó többséggel nem élt vissza.
- jelentette ki Gulyás Gergely, mielőtt bejelentette a csütörtöki Stop Önkény! tüntetést. Ezt követően beindult a parlamenti vita is, Magyar Péter nélkül szokatlanul csendesen. Témát azért adtak így is bőven a miniszterek és képviselők.
Vendégek:
Dornfeld László politikai elemző
Filep Dávid, a Nemzeti Kommunikációs Hálózat ügyvezetője
Szanyi Tibor, az ISZOMM elnöke
Lánczi Richárd, a Magyar Hang újságírója
Műsorvezető: Futó Boglárka