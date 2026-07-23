Fejcserés támadás, beválik-e Szirszkij utódja?

Ukrajna új főparancsnoka szerdán kijelentette, hogy a fegyveres erőknek erősebb ellentámadásokra van szükségük, miközben Kijev a katonai vezetésében bekövetkezett jelentős átrendeződés következményeit éli. „Ukrajna elnöke világos célokat tűzött ki számunkra: folytatni és fokozni a támadó műveleteket minden területen, új műveleteket tervezni az ellenséges vonalak mögött, fejleszteni a hadseregünket és annak technológiáit, valamint kiépíteni az ukrán fegyveres erők képességeit” – mondta Mihajlo Drapatyi főparancsnok szerdán, egy nappal azután, hogy leváltotta a poszton a menesztett Olekszandr Szirszkij tábornokot.