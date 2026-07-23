Az albán flamingóforradalom és hatásai

Az Albániában 2026 májusának végétől kibontakozott ún. „flamingóforradalom” közvetlen kiváltó eseménye a Jared Kushner amerikai üzletember érdekeltségeihez köthető, természetvédelmi oltalom alatt álló területeket érintő nagyszabású turisztikai fejlesztések első látható mozzanata volt. A kezdetben helyi jelentőségű tiltakozások rövid idő alatt országos szintre emelkedtek, és a korrupcióval, az állami döntéshozatal átláthatóságával és a politikai elszámoltathatósággal kapcsolatos társadalmi elégedetlenséget is felszínre hozták.