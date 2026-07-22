Az online térben zajlik az európai fiatalok radikalizálása

Online radikalizáció Európában

Az Europol 2026-os terrorfenyegetettségi jelentése szerint Európában továbbra is a dzsihadista terrorizmus jelenti a legsúlyosabb biztonsági kockázatot, és az Iránhoz köthető hálózatok terrorfenyegetéssé váltak. A terrorpropaganda fő terepévé a közösségi média és a titkosított üzenetküldő alkalmazások váltak, ahol a nemzetközi konfliktusokat intenzíven használják fel toborzásra és befolyásolásra.

Litvánia katonákat vezényelt az energetikai létesítményekhez

Litvánia elnöke, Gitanas Nausėda közölte, hogy a hírszerzés olyan információkkal rendelkezik, amelyek szerint Moszkva korlátozott kinetikus műveleteket készíthet elő a balti államok vagy Lengyelország létfontosságú infrastruktúrája ellen, bár konkrét célpontot vagy időpontot nem azonosítottak. Lengyelország eközben arra figyelmeztetett, hogy Oroszország zsákmányolt, ukrán jelzésekkel ellátott drónokat használhat fel hamis zászlós műveletekhez, hogy feszültséget szítson a NATO és Oroszország között, és hasonló fenyegetés érintheti a balti államokat, Finnországot és Romániát is.