Összeérhet az ukrán és az iráni háború a Kaszpi-tengeren

Ukrajna iráni hajókat támadott drónokkal a Kaszpi-tengeren, Teherán megfenyegette Kijevet. Az iráni parlament alelnöke kijelentette: minden olyan helyszín, ahonnan Irán ellen agressziót hajtanak végre, törvényes célponttá válhat az iráni fegyveres erők számára. A támadásban egy tengerész meghalt, három másik megsérült, miközben a hajó Asztrahánból az iráni Anzali kikötőbe tartott.

Közben eszkalációval fenyeget az Irán elleni konfliktus: az USA Szaúd-Arábiával közösen mért csapást iraki milíciákra, miután támadás ért szaúdi energetikai létesítményeket.