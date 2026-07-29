Az olasz maffia ukrajnai fegyvereket szerezhet

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Illegális ukrán fegyverek jelenhetnek meg az olasz maffiánál.

Az ukrajnai háború lezárásának új menetrendjéről tárgyalt Trump és Zelenszkij Washingtonban.

Az Európai Unió és Ukrajna drónmegállapodást írt alá, amelynek célja az ukrán pilóta nélküli hadviselésben szerzett szakértelem és a kontinens ipari kapacitásának ötvözése, azzal a céllal, hogy felpörgessék a drónok és drónellenes rendszerek gyártását.

Az olasz maffia támadó drónokhoz próbál jutni az ukrán háborúból, figyelmeztet Palermo főügyésze. Maurizio De Lucia szerint a rendvédelmi tisztviselők már felfedeztek olyan fegyvereket, amelyek a Balkánon keresztül jutottak be Olaszországba. A legnagyobb aggodalmat a maffiacsoportok modernebb fegyverek iránti érdeklődése jelenti, amelyek Oroszország Ukrajna elleni háborúja óta jelentek meg a feketepiacon. A palermói főügyész közölte: “Vannak adataink a drónokról kilőtt lőszerek vásárlásáról – olyan fegyverekről, amelyek ellen nem vagyunk felkészülve a védekezésre” – mondta de Lucia.