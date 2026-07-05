Afrikai migráns 20 késszúrással próbált meg végezni egy járókelővel a nyílt utcán Milánóban. A sebesült férfi életéért még most is küzdenek. A jobboldali olasz kormánypártok szerint az országba érkezett migránsok integrációja kudarcot vallott.
Olaszországból Jánosi Dalma tudósította a HírTV-t.
Afrikai migráns 20 késszúrással próbált meg végezni egy járókelővel a nyílt utcán Milánóban. A sebesült férfi életéért még most is küzdenek. A jobboldali olasz kormánypártok szerint az országba érkezett migránsok integrációja kudarcot vallott.