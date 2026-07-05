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Afrikai migráns 20 késszúrással próbált meg végezni egy járókelővel

Olaszországból Jánosi Dalma tudósította a HírTV-t.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Afrikai migráns 20 késszúrással próbált meg végezni egy járókelővel a nyílt utcán Milánóban. A sebesült férfi életéért még most is küzdenek. A jobboldali olasz kormánypártok szerint az országba érkezett migránsok integrációja kudarcot vallott. 

 

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