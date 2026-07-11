Arab feliratokat kérnek Olaszországban, a polgármester szerint az integráció az első

Arab nyelvű táblákat és feliratokat kérvényez az Olaszországban élő marokkói közösség. Szerintük erre azért van szükség, mert a második generációs fiatalok közül sokan nem beszélnek megfelelően olaszul.

„Azt követelik, hogy hazánkban, Olaszországban – ahol a hivatalos nyelv az olasz – az információkat arab nyelven adjuk közre. Tehát az ő elképzelésük szerint nem nekik kellene beilleszkedniük és megtanulniuk a mi nyelvünket, hanem nekünk kellene alkalmazkodnunk hozzájuk" - mondta az olasz város polgármestere. Roberto Di Stefano azt sem hagyta jóvá, hogy mecset épüljön Sesto San Giovanniban, mert mint mondta, nem fogja hagyni, hogy a városából Olaszország Mekkája legyen.



Az olasz kormány minden évben legális úton fogad külföldi munkavállalókat, a hatóságok szerint azonban közülük sokan eltűnnek, és végül nem a hiányszakmákban helyezkednek el. A másodgenerációs bevándorló fiatalok integrációja pedig továbbra is komoly kihívást jelent.



A muszlim bevándorlók esetében nem kizárólag a nyelvtudás hiánya jelent problémát. Sokan nem az olasz jogrendet tartják elsődlegesnek, hanem az iszlám vallásjog, a saría szabályai szerint élnek.