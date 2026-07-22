Olaszországból is bírálják a magyarországi politikai fejleményeket

Az olasz politikusok is aggódnak a magyarországi politikai események miatt, erősen megkérdőjelezhetőnek tartják a köztársasági elnök eltávolítását és a képviselői mandátumok korlátozását. A legnagyobb kormánypárt szenátusi frakcióvezetője szerint, ha ezek Orbán Viktor idejében történtek volna, akkor most mindenki demokráciáért kiáltana.

Giorgia Meloni szenátusi frakcióvezetője elmondta, Olaszországban csak hazaárulás esetén lehet leváltani a köztársasági elnököt, egy több lépcsős eljárás keretében.

Olaszországban a jobboldali Meloni kormány célul tűzte ki, hogy a következő köztársasági elnök jobboldali legyen. Ezt azonban kizárólag a mostani, demokrata hátterű Sergio Mattarella megbízatását követően tervezik megvalósítani.