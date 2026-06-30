Már Moszkvában is gondot okoz az üzemanyaghiány

A közelmúltban ukrán dróntámadások érték Oroszország olajfinomítóit, így sok helyen ellátási zavar lépett fel, egyes töltőállomásoknak be kellett zárniuk. Amelyek nyitva vannak, ott csak hosszú várakozás után juthatnak üzemanyaghoz az autósok. Az üzemanyaghiány miatt sok moszkvai letette az autót, és inkább a tömegközlekedést használja, mások a munkarendjükön változtattak.

Az orosz fővárosban két héttel ezelőtt egy ukrán támadássorozat annyira megrongálta a kapotnyai olajfinomítót, hogy a létesítményt leállították. A helyreállítása legalább fél évet vesz igénybe. A benzinárak emelkedni kezdtek, ez pedig érzékeny kérdés Oroszország számára, amely a világ 3. legnagyobb olajtermelője.

Az orosz elnök vasárnap elismerte, hogy több régióban üzemanyaghiány lépett fel. Vlagyimir Putyin jelezte: munkacsoport dolgozik azon, hogy a kellő mennyiséget biztosítani tudják mindenki számára.