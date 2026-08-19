A dél-koreai–amerikai hadgyakorlatot a felére rövidítették

A két ország éves közös hadgyakorlata a tervezettnél jóval rövidebb lesz

A dél-koreai–amerikai közös hadgyakorlat hétfőn ugyan idén is megkezdődött, csak épp pénteken le is zárul. Az amerikai elnök azt is kifogásolta, hogy a közös hadgyakorlatok szerinte költségesek, valamint nehezményezte, hogy Szöul nem segít Washingtonnak Iránnal szemben.

Dél-Korea elnöke a keddi kabinetülésen azt mondta, hogy országának erősebb független védelmi képességekre van szüksége. Jelezte: összhangban a kormány eredeti terveivel, még hivatali ideje alatt szeretné visszaszerezni az Egyesült Államoktól a haderő háborús műveleti irányításának jogát, legkésőbb tehát 2030-ig.

Az éves hadgyakorlat célja Dél-Korea vészhelyzeti felkészültségének támogatása

Bár a szövetségesek szerint a gyakorlatok védelmi jellegűek, Észak-Korea rutinszerűen elítéli és provokációnak minősíti azokat.

A The Wall Street Journal amerikai napilap úgy értesült, hogy Donald Trump ismét találkozni szeretne az észak-koreai vezetővel. Trump állítólag még ősszel tárgyalóasztalhoz ülne Kim Dzsongun-al. Az amerikai elnök számára egy látványos külpolitikai eredmény azért is fontos lenne, mert a novemberi félidős választások előtt sem az iráni, sem az ukrajnai háború lezárása nem tűnik reálisnak.