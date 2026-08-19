Háború alatti választásokat sürget a volt ukrán védelmi miniszter, Kijevben a visszatérését követelik

Kijevben tüntetők követelték Mihajlo Fedorov visszatérését

Ukrajna nemrég leváltott védelmi minisztere kedden egy váratlanul nagy visszhangot kiváltó beszédben háború alatti választások megtartását sürgette, kijelentve, hogy a háborúban álló ország kormányzási válsággal néz szembe. Ez jelentetheti Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legnagyobb belső politikai kihívását 2022 óta.

Fedorov a YouTube-ra feltöltött videóüzenetben fogalmazta meg felhívását, amely az első ilyen követelés egy jelentős ukrán politikai szereplőtől az orosz-ukrán háború kezdete óta. Ukrajnában ugyanis a törvény tiltja a választások megtartását háború idején. Fedorov továbbá bírálta a hivatalos korrupciót, amely szerinte hátráltatja Ukrajna háborús erőfeszítéseit. Zelenszkij egyelőre nem kommentálta a volt miniszter kijelentéseit.

A kijevi demonstrálók egy része szerint szükség lenne a vezetés megújítására, ugyanakkor úgy vélik, hogy a frontvonalak közelsége és a hadiállapot miatt a választások lebonyolítása jelenleg rendkívül nehéz lenne.

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Khmara első hivatalban mondott beszédében kiemelte, hogy mindent megtesz az orosz háborús képességek csökkentéséért, és egy igazságos béke kikényszerítéséért. Azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajnának a fronton a parancsnokok szakértelmére, a katonák kiképzésére, az innovációra és a modern fegyverekre kell építenie, miközben 3 fő területre összpontosít: a hadsereg megerősítésére, az emberekre és a védelmi ipar fejlesztésére.