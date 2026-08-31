Latin-amerikai migránsokat deportált Libériába az USA

Washington összesen 35 állammal, köztük 14 afrikai országgal kötött úgynevezett harmadik országos deportálási egyezményt; a Libériával kötött megállapodás értelmében évente 1200 főt fogadna a nyugat-afrikai állam.

A HírTV Napindító című műsorában Balogh Máté, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója kifejtette: a drasztikus lépések elsődleges célja a Latin-Amerikából induló migráció elrettentése, ám a rendszer komoly átláthatósági és emberi jogi aggályokat vet fel – miközben az Európai Unió is hasonló, határokon kívüli visszatérési központok létrehozásán dolgozik.