Egyre közelebb lehet a Trump–Putyin–Zelenszkij-találkozó

Egy esetleges Trump–Putyin–Zelenszkij hármas csúcstalálkozó lehetőségéről, a spanyolországi migrációs krízisről és Izland Unióra mondott nemjéről is beszélt Kiss Rajmund a HírTV Napindító című műsorában. A diplomáciai szakértő a CIA igazgatójának moszkvai látogatása kapcsán kiemelte: a tárgyalások megindulása kulcsfontosságú, ám a béke feltételeit nagyban alakítja, hogy Oroszország jelenleg kedvezőbb katonai pozícióban van a fronton.