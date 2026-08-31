Egyre közelebb lehet a Trump–Putyin–Zelenszkij-találkozó

A beszélgetésben emellett terítékre került a megbukott brüsszeli migrációs politika, valamint az is, hogy az izlandi választók miért intettek határozott búcsút az európai uniós csatlakozási tárgyalásoknak.
Egy esetleges Trump–Putyin–Zelenszkij hármas csúcstalálkozó lehetőségéről, a spanyolországi migrációs krízisről és Izland Unióra mondott nemjéről is beszélt Kiss Rajmund a HírTV Napindító című műsorában. A diplomáciai szakértő a CIA igazgatójának moszkvai látogatása kapcsán kiemelte: a tárgyalások megindulása kulcsfontosságú, ám a béke feltételeit nagyban alakítja, hogy Oroszország jelenleg kedvezőbb katonai pozícióban van a fronton.
A beszélgetésben emellett terítékre került a megbukott brüsszeli migrációs politika, valamint az is, hogy az izlandi választók miért intettek határozott búcsút az európai uniós csatlakozási tárgyalásoknak.