Évekig tarthat az újjáépítés a pusztító villámárvíz után

A hatóságok gőzerővel kutatnak a túlélők után, és keresnek három eltűnt magyar állampolgárt is – köztük egy édesanyát és lányát, akik mindössze két órával a katasztrófa előtt érkeztek a térségbe. A Vöröskereszt közlése szerint a természeti csapás több mint 90 000 ember életét változtatta meg gyökeresen.

A mentést nehéz terepviszonyok nehezítik, és a felső szakaszon kialakult tavak miatt továbbra is fennáll az újabb áradások veszélye. Dékány Bence, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programigazgatója a HírTV Napindító című műsorában kiemelte: a katasztrófa utáni szakaszban a legégetőbb feladat a túlélők ellátása, az átmeneti szállások, valamint a zsúfoltság miatti járványok megelőzésére a higiéniai eszközök biztosítása. A szervezet helyi partnerhálózatán keresztül juttatja el a segítséget a 6300 kilométerre lévő rászorulóknak, hangsúlyozva, hogy a régió teljes újjáépítése évekig is eltarthat.