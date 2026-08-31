Kiemelt videók
undefined

Évekig tarthat az újjáépítés a pusztító villámárvíz után

Pusztító villámárvíz és sárlavina sújtotta Nepált: a halálos áldozatok száma már a 900-at is elérheti, miközben több mint 3000 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A lezúduló iszapár mintegy 70 kilométer hosszan pusztított, a hidak megsemmisülésével az ország gyakorlatilag kettészakadt.

Vágólapra másolva!

A hatóságok gőzerővel kutatnak a túlélők után, és keresnek három eltűnt magyar állampolgárt is – köztük egy édesanyát és lányát, akik mindössze két órával a katasztrófa előtt érkeztek a térségbe. A Vöröskereszt közlése szerint a természeti csapás több mint 90 000 ember életét változtatta meg gyökeresen.

A mentést nehéz terepviszonyok nehezítik, és a felső szakaszon kialakult tavak miatt továbbra is fennáll az újabb áradások veszélye. Dékány Bence, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programigazgatója a HírTV Napindító című műsorában kiemelte: a katasztrófa utáni szakaszban a legégetőbb feladat a túlélők ellátása, az átmeneti szállások, valamint a zsúfoltság miatti járványok megelőzésére a higiéniai eszközök biztosítása. A szervezet helyi partnerhálózatán keresztül juttatja el a segítséget a 6300 kilométerre lévő rászorulóknak, hangsúlyozva, hogy a régió teljes újjáépítése évekig is eltarthat.

 

Továbbiak a témában