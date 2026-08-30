Bayer show - Tisztítótűz vagy önkény?

A tartalomból:

Unger Anna, NVVH elnök jelölt így beszélt meghallgatásán: "6 év elegendő arra, hogy feltárjuk az utolsó szögig, hogy mi történt ebben az országban elindítsuk azokat az eljárásokat akár az ügyészséggel együttműködve, akár az ügyészség nélkül – hiszen a lehetőség erre a Vagyonvédelmi Hivatal eszköztárában ott van – hogy minden felelős, legyen az nagy ember, vagy kis ember, legyen pesti vagy vidéki, bíróság elé kerüljön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy ezt elkövessék."

Németh Balázs - országgyűlési képviselő, Fidesz: ,,Ez az új ÁVH, nem veszünk részt természetesen az elnökválasztáson. Az új ÁVH-ról mit érdemes tudni, azt, hogy bárkit lehallgathat, bárkit besúgásra kényszeríthet, aki nem működik együtt azt megbünteti, és kénye kedve szerint ráteheti a kezét olyan cégekre, amelyek együttműködtek az önkormányzatokkal, vagy az állammal, de ez azt is jelenti, hogy dolgoztak egy iskolának, vagy éppen egy kórháznak, ez az új ÁVH, az 50-es évek."