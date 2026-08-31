Kiürült polcok és folyamatos szirénázás – Súlyos veszélyben Ukrajna ellátása

Az orosz légicsapások következtében a kereskedelmi áruházláncok raktárainak mintegy 90%-a megsérült Ukrajnában, ami akut áruhiányt okoz a nagyvárosok boltjaiban – számolt be a HírTV Napindító című műsorában Dunda György. A kárpátaljai tudósító rámutatott: a folyamatos bombázások miatt Kijevben és a nagyobb központokban már az alapvető élelmiszerek is hiányoznak a polcokról.